Su Sky Sport il punto su un sogno di mercato della Juventus. Paul Pogba è in scadenza col Manchester United nel 2022 e non ha intenzione di rinnovare il contratto. Se potesse scegliere, tornerebbe alla Juve. Un'altra ipotesi potrebbe essere un trasferimento al Real Madrid. Comunque potrebbe restare un ultimo anno allo United e poi andar via a parametro zero, anche perché ha un ingaggio di circa 13 milioni di euro all'anno. Qualcosa che in tempi di crisi come questo è parecchio oneroso anche per un top club.