La Juve ha chiuso nei giorni scorsi un doppio accordo con la Roma: Dean Huijsen nella Capitale, un altro giovane in quel di Torino. Accordi separati, ma frutto di dialoghi simili. Ma se l'olandese è già sbarcato e ha già debuttato con la Roma,Resta questa la settimana prevista per le visite mediche, definiti gli ultimi dettagli l'ormai ex capitano della Primavera giallorossa arriverà a Torino per dividersi tra Under 19 e Next Gen. Alla Roma un indennizzo legato al 50% sull'eventuale futura rivendita.