La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di giovani di talento da inserire nella rosa dell'Under 23. Tra questi, da mesi si segue da vicino Michele, trequartista classe 2002 del Genoa. Negli ultimi tempi, l'interesse dei bianconeri per il giovane non è sfumato e i contatti con il Genoa sono continui. La dirigenza del Grifone, però, lo ritiene una pedina importante e fa una valutazione alta del calciatore. Trattativa in salita, difficile, ma che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.