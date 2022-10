La Juventus sta pensando davvero a una separazione con Leonardoa fine stagione. Il difensore ha un contratto da 7 milioni di euro all'anno fino a giugno 2024, in caso di offerte concrete e ritenute valide prenderà in considerazione la proposta con l'obiettivo di risparmiare sull'ingaggio. In questo momento il capitano bianconero non è certo di un posto nella Juve che verrà e di cui è appena diventato guida.