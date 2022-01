"Prima di un possibile confronto sul prolungamento Paul ha bisogno di rimettersi in forma. Abbiamo parlato di persona quando è tornato da Dubai, in questo momento è tutto nelle sue mani. Non devo convincerlo io a restare". Sono le parole del manager del Manchester United, Ralf Rangnick, in merito al rinnovo coi Red Devils di Paul Pogba, in scadenza di contratto a giugno. Lo riporta l'Adnkronos.