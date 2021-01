1









Gigio Donnarumma è in scadenza e dunque fa gola alle big, dalla Juventus al Paris Saint-Germain. E la situazione col club rossonero non è così semplice da dirimere. Il quasi 22enne portiere infatti non vuole lasciare il Milan a parametro zero e fare così uno sgarbo alla società che l'ha reso grande. Tuttavia uno stipendio da 6 milioni di euro a stagione è difficile da gestire. Come riporta Sky Sport, quindi, si stanno studiando delle formule "creative" come rinnovo con percentuali sulla rivendita, bonus vari etc etc... Nel mentre, Juve & co. guardano dalla finestra.