Memphis Depay è pronto a voltare pagina del libro della sua carriera, partendo da una nuova piazza. L’attaccante del Lione è in scadenza del contratto, il rinnovo non arriverà e quindi sarà libero di firmare per una nuova squadra. La scorsa estate fu ad un passo dal Barcellona, nel frattempo la Juventus ha approfondito i discorsi attivandosi con gli agenti: l’olandese ex Manchester United ha un ingaggio elevato, per questo Fabio Paratici ci è messo anzitempo per trovare una potenziale intesa sia sulle cifre che sulla durata del contratto. Contatti in corso, anche se la strada è tortuosa alla luce dell’ampia concorrenza.