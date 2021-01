Rodrigo De Paul è uno dei giocatori più "caldi" del mercato: un titolare della nazionale argentina che ancora gioca nell'Udinese (che stasera affronta la Juventus) ma piace tanti club in giro per l'Europa. La Juve stessa l'ha seguito quest'estate, ma secondo Sky Sport il maggior interesse per lui è quello di Inter e Leeds. Il problema però è la valutazione da parte dell'Udinese, disposta a far partire De Paul per non meno di 30 milioni di euro. Una valutazione congrua, ma che ostacola la possibilità di monetizzare dalla sua cessione.