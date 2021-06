Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Marino, a Radio Kiss Kiss, ha frenato sulla trattativa De Paul-Atletico Madrid: "Le trattative ci sono e quella con l'Atletico Madrid è una delle più avanzate, ma le distanze sono ancora notevoli. Restano in ballo altri club, sono tante le società che lo vogliono. La trattativa non è ancora decollata - le sue parole a Tutti Convocati -. Se non ci sono i contratti firmati e le limature di alcuni aspetti....l'Atletico è in vantaggio su De Paul ma non ha ancora chiuso nulla, altrimenti sarebbero arrivate le ufficialità. L'affare non è ancora concluso ma in dirittura d'arrivo, al momento parliamo ancora di un grande giocatore dell'Udinese. E' giusto che a 27 anni voglia andar via e quando accadrà ci faremo trovare pronti per sostituirlo".