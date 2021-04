Prima il finale di stagione, poi tutti i nodi verranno affrontati. Tra questi ci saranno il futuro di Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, bandiere del club e senatori dello spogliatoio. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il difensore vuole continuare a giocare, si sente bene dopo essersi ristabilito dagli infortuni e con la giusta rotazione pensa di poter disputare un’altra stagione. In Italia o in Europa non si vede con altre maglie per questo, se non dovesse continuare alla Juve, potrebbe intraprendere un’esperienza negli Stati Uniti, nell'MLS.