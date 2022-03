Sembra sempre più lontano da Torino, il futuro di Federico Bernardeschi. Il giocatore è in scadenza e sembra non voler prendere in considerazione l'offerta di rinnovo al ribasso della Juventus. Si accende il fronte mercato, dunque. Secondo il Corriere dello Sport c'è anche la Lazio su Federico Bernardeschi, attaccante esterno in scadenza a giugno con la Juventus.