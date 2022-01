Marko Pjaca sembra rinato, con la maglia del Torino e sotto la guida di Juirc. Il suo destino sembra delinearsi, come riporta calciomercato.com: "Nonostante qualche infortunio che ha limitato le sue presenze in campo, l'avventura di Marko Pjaca con la maglia del Torino è stata fino a questo momento positiva, tanto che sembra sempre più probabile che a fine anno la società granata decida di esercitare la clausola per il riscatto del suo cartellino dalla Juventus.



Il Torino potrà acquistare a titolo definitivo Pjaca versando nelle casse bianconere 6 milioni di euro."