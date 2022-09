Un anno in più e Juan Cuadrado si trova in una situazione inedita per lui. Precario all’improvviso, con il contratto in scadenza ed un presente levigato dalle incognite. Da sette anni in bianconero, alla soglia delle 200 presenze e un bilancio sostanzialmente positivo, eppure Juan compirà 35 anni nel prossimo maggio: la carta d’identità comincia a pesare. Ed è logico dedurre che alla Continassa non hanno fretta di sedersi ad un tavolo per rinnovare il contratto in scadenza. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in questi mesi è emerso anche l’interesse dell’Inter: un’opzione da non sottovalutare.