Dusanpiace a tutti. Il centravanti serbo sta letteralmente facendo impazzire la Premier League e non solo. Dopo il no all'Arsenal dei giorni scorsi, ora è un altro club di Londra a farsi avanti: nelle ultime ore, infatti, il Tottenham sembra aver rilanciato in modo deciso e con insistenza il proprio interesse e la candidatura, per battere Juve, Arsenal e Manchester City. In Inghilterra sono convinti che gli Spurs siano i più accreditati e pur di arrivare all’attaccante sarebbero pronti a fare follie. Un punto a favore è sicuramente la disponibilità di Commisso a trattare con la Premier League, mentre non vorrebbe aprire la porta alla Juventus. Stasera sarà in campo nella gara ufficiale per le Qualificazioni Mondiali contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, ma intanto il mercato chiama...