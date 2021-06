"Una cosa lunare, mai nella vita". Così il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato dell’accostamento di Andrea Belotti alla Juventus. Come riporta Tuttosport, il capitano granata è tra le alternative per rinforzare l’attacco. Non una prima scelta, però, perché sul taccuino della dirigenza bianconero ci sono altri nomi. Dzeko, Milik, Mauro Icardi, Gabriel Jesus e Dusan Vlahovic, tutti nel casting di nomi che la Juve sta sondando.