Piotrè in scadenza di contratto col Napoli a fine giugno 2024. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter sta pensando al centrocampista polacco (classe 1994 ex Empoli e Udinese) come colpo di mercato a parametro zero in vista della prossima stagione. Invece la Juventus potrebbe presentare un'offerta per lui giù a gennaio.