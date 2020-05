Secondo quanto riporta Sportitalia la Juve non è dietro all'Inter nella corsa a Sandro Tonali. I nerazzurri non hanno ancora parlato con Cellino mentre la Juve era determinata a portare Tonali a Torino già nel mercato di gennaio. Alla fine sarà decisiva la volontà del calciatore sul quale però resta il forte interesse di alcuni top club europei come PSG e Manchester City. La Juve però non è assolutamente tagliata fuori dalla corsa alla stella del Brescia.