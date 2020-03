Secondo Sky Sport, la Juve non ha chiesto Chris Smalling al Man United fin qui. La Roma è molto tranquilla su questo aspetto, meno sul riscatto che è ancora tutto da discutere. Trova conferma dunque la voce registrata dal BN nelle scorse settimane: la Juventus non ha confermato l'interesse per Chris. Il difensore in prestito alla Roma dal Manchester United compirà 31 anni il prossimo novembre e il club bianconero non ha nessuna intenzione di fare un investimento importante sul giocatore, soprattutto se in panchina dovesse rimanere Maurizio Sarri che preferisce difensori con altre caratteristiche.