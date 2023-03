Chrissta tenendo la Roma sulle spine per il suo futuro. Il difensore inglese ha il contratto in scadenza 30 giugno 2023 e ha sul tavolo un'offerta di rinnovo biennale da 2,5 milioni di euro. Ma secondo il Messaggero il centrale non ha ancora dato alcuna risposta, né positiva né negativa. Sulle tracce del centrale inglese c'é anche la