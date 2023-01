Da calciomercato.com:La Samp, tramite il ds Baldini, ha sentito Cherubini, che però ha fatto sapere di non voler cedere Rugani, a maggior ragione dopo il passaggio proposto da Allegri alla difesa a tre. La soluzione Samp non sarebbe dispiaciuta al calciatore, che però ovviamente preferisce la permanenza in bianconero. Il Doria potrebbe tornare alla carica in futuro, ma con poche speranze. La stessa risposta infatti era stata data qualche giorno prima alla Salernitana, che aveva provato la stessa tattica per Rugani.