Il mercato in uscita della Juventus potrebbe sbloccarsi nei prossimi, ultimi giorni prima del gong finale del 5 ottobre. Parte dell’attenzione va posta su Daniele Rugani, per il quale si è fatto avanti il Valencia che necessita un difensore centrale. C’è ancora distanza però tra domanda e offerta. I bianconeri hanno rifiutato una proposta di semplice presto, richiedendo un prestito con diritto di riscatto o con obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Parti al lavoro per mediare sulla distanza, il tempo stringe e la Juve vuole chiudere.