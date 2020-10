1









La Juventus proverà e cedere il più possibile per investire su Federico Chiesa. Uno degli indiziati è sicuramente Daniele Rugani, fuori dal progetto bianconero e proposto nell’operazione con la Fiorentina, senza risultato. Il difensore ha tanto mercato all’estero: in Spagna il Valencia, come riporta Calciomercato.com, ha offerto un prestito con obbligo di riscatto a cifre molte più basse rispetto alla domanda. In Francia ci prova il Rennes, mentre in Premier League Rugani ha aperto al West Ham, no a Newcastle o Leeds.