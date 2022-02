Alessio Romagnoli è sempre più distante dal Milan. Il capitano rossonero, infatti, non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto e, per questo, è finito nelle mire di diversi club, tra cui la Juventus. Secondo quanto riporta Repubblica, però, la Lazio sarebbe vicina ad aggiudicarsi il cartellino del calciatore, mentre il club bianconero non avrebbe ancora fatto offerte.