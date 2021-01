L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della trattativa per Bryan Reynolds, terzino americano in orbita Juventus: “Oggi potrebbe essere il giorno di Bryan Reynolds, terzino destro che gioca in Mls a Dallas: arriverà in prestito (obbligo di riscatto sui 7 milioni) e la Juve lo parcheggerà a Benevento, perché non ha più slot per gli extracomunitari”. Dopo il colpo Rovella, per il quale manca solo l’ufficialità dopo le visite mediche sostenute al JMedical, la Juve prepara a sferrare l’assalto finale per il terzino classe 2001.