Possibile futuro lontano dalla Juve per Adrien Rabiot. Come raccontato nei giorni scorsi, il francese può essere il sacrificato dei bianconeri a centrocampo. Secondo todofichajes.com, l'Everton ha messo gli occhi sull'ex Psg. Il centrocampista bianconero, se dovesse continuare con questi alti e bassi, potrebbe infatti essere messo sul mercato da parte del club. Una situazione in bilico che accompagnerà Rabiot fino all'inizio della prossima edizione del mercato estivo.