Cosa ne sarà di, al termine naturale del suo contratto con la? A raccontare le ultime sul futuro del francese é calciomercato.com: " In estate è stato a un passo dal Manchester United: per la Juve era già fatta, poi il giocatore non ha trovato l'accordo con i Red Devils ed è saltato tutto. Doveva essere un separato in casa, è diventato un intoccabile di Max. Tra qualche mese però le strade potrebbero separarsi, in Premier c'è ancora chi strizza l'occhio ad Adrien e quel contratto con la Juventus sembra avere i mesi contati. Il futuro passa dal Mondiale, Rabiot non vuole fallire".