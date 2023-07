La conferma arriva dai colleghi di Calciomercato.com: per il momento lanon ha ricevuto nessuna offerta concreta dall'per Paul, che quest'oggi si è presentato al JMedical per le visite di rito ma resta comunque nel mirino di diversi club della Lega degli sceicchi. I bianconeri sono pronti a parlarne, non ci sono segnali che portano a pensare che il centrocampista francese sia incedibile. La sensazione è che i prossimi giorni possano diventare decisivi.