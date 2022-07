Manca ancora una pedina a centrocampo, un profilo che possa giocare nel mezzo, da vertice basso, che sappia far girare il gioco e dettare i tempi. In cima alla lista dei desideri della Juventus, rimane Leandro Paredes, in uscita dal Psg. Prima, però, Cherubini dovrà lavorare per un'uscita pesante, come riporta il Corriere dello Sport, difficile Arthur, si ascoltano le richieste per Rabiot.