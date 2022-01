Continua, in casa Juventus, il lavoro legato alla sessione di mercato invernale. A dare le ultime sulla suggestione Muriel è calciomercato.com: "Il suo agente aveva avuto più di una chiacchierata in primis con la Juventus che è alla ricerca di un vero numero 9 da regalare a Massimiliano Allegri. Anche l’Inter, che è in ottimi rapporti con Lucci, poteva essere un’idea per il futuro. Ma l’Atalanta non ha la benché minima intenzione di aprire a una sua cessione a gennaio. Gasperini stravede per Muriel e lo ritiene ancora centrale nel suo progetto. Nelle prossime settimane all’attaccante colombiano verrà anche proposto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023".