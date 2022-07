Tra i nomi accostati alla, sul versante dell'attacco, c'è anche quello di Luis. Il giocatore dell'Atalanta, in uscita dal club orobico, rimane un'idea sullo sfondo che, magari, può concretizzarsi in una seconda fase del mercato mentre, per il momento, nessun approccio concreto da registrare da parte della Vecchia Signora.