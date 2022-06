No, non è scontato. Non è scontato che Alvaro Morata non vestirà la maglia della Juventus nella prossima stagione. Il club bianconero, infatti, continua a lavorare alacremente con l'Atletico Madrid per trovare una quadra e riscattare l'attaccante spagnolo. Le parti sono al tavolo delle trattative, obiettivo della Juve è quello di abbassare i costi fissi dell'operazione: tra bonus e possibili scambi, spunta una nuova ipotesi, da Sky Sport, la possibilità di chiedere un nuovo prestito.