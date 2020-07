1









Marash Kumbulla sarà un tormentone del mercato, fino a che qualcuno non si deciderà a programmare l’assalto finale. Il difensore del Verona di Juric è stato la sorpresa di questo campionato, e naturalmente ha attirato molti club di Serie A, in particolar modo Lazio e Inter. I biancocelesti sono il club più forte sul giocatore, avendo incontrato il presidente dell’Hellas Setti, ma come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri non vogliono perdere terreno dopo l’affare Hakimi, e il ds Piero Ausilio avrebbe incontrato gli agenti dell’albanese. Sullo sfondo rimane la Juventus, che non si è spinta oltre qualche contatto esplorativo per il centrale classe 2000.