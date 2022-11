Countdown agli sgoccioli perche dopo il grave infortunio al ginocchio e un lungo percorso di recupero tornerà ad allenarsi in gruppo, con la Next Gen, dopo i Mondiali. Secondo quanto riporta calciomercato.com, l'intenzione dell'entourage dell'attaccante classe 2002 sarebbe quella di ripartire con un prestito dal Brasile. Le offerte non mancano.