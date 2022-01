Mancano poche ore alla chiusura della sessione di calciomercato invernale e in casa Juventus si lavora per sfoltire la rosa, dopo l'acquisto di Dusan Vlahovic. Tra i calciatori possibili partenti, Kaio Jorge che potrebbe approdare altrove per raccogliere maggior minutaggio in campo. Secondo quanto riporta calciomercato.com, all'estero il calciatore brasiliano avrebbe il gradimento di Granada e Wolfsburg.