In casa Chelsea il caos è totale. L'azione del governo inglese sulle proprietà di Roman Abramovich ha scatenato un terremoto nella società londinese e, questo, potrà avere ripercussioni anche sul mercato. Per esempio, la Juventus si affaccia alla finestra e osserva interessata la situazione legata al futuro di Jorginho, in scadenza nel 2023. I bianconeri sono alla ricerca di un regista e, quello che sta succedendo ai Blues, potrebbe facilitare l'operazione.