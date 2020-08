2









Raul Jimenez rimane uno dei candidati per raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain, indiziato a lasciare la Juventus. Per sbloccare l’operazione con il Wolverhampton sarà necessaria la mediazione dell’agente di Jorge Mendes, rappresentate anche di Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riporta Tuttosport, il club bianconero presto incontrerà il potente procuratore portoghese per conoscere gli estremi della trattativa. L’attaccante messicano è la prima alternativa a Milik.