Isco è un giocatore da anni nel mirino della Juventus, alla quale è stato accostato più e più volte. Questo non è certamente il periodo più indicato per tentare ingaggi così onerosi, ma le vie del mercato sono infinite e dalla Spagna rimbalzano le notizie della sua volontà di cambiare aria il prima possibile. Secondo As, infatti, il fantasista vuole lasciare il Real Madrid entro la fine del mercato invernale per poter giocare finalmente con continuità e giocarsi le proprie chance in chiave Europei con la Spagna. Questo weekend potrebbe essere risolutivo.