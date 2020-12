Pirlo ne parlava già bene quando l’idea di lavorare sulla panchina di una squadra di calcio, e la stima nei confronti di Isco è perdurata anche ora, da tecnico della Juventus. Stando a quanto riporta As, il Real Madrid è disposto a cedere il fantasista spagnolo giù nel mercato di gennaio, dato che non rientra più nelle gerarchie primarie di Zidane. Attualmente, però, non sono ancora arrivate offerte significative per l’ex Malaga. La Juve, nel frattempo, osserva interessata.