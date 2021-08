Torna, prepotentemente, in questi ultimi giorni di mercato, il nome di Mauro Icardi in chiave Juventus. L'attaccante argentino, infatti, sarebbe il primo nella lista dei desideri di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta calciomercato.com, però, il Paris Saint-Germain non avrebbe fatto alcun tipo di apertura alla cessione in prestito della punta: formula con cui la Juventus vorrebbe acquisirlo. La permanenza di Mbappé, però, potrebbe aprire nuove strade, nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato.