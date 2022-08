Due settimane al termine del mercato della. A fare un punto sulla difesa è calciomercato.com:"Salvo soprese non arriveranno volti nuovi in difesa, né sugli esterni, nonostante la cessione in prestito di Luca Pellegrini all'Eintracht Francoforte, né in mezzo. I titolari sono Bremer e Bonucci, Rugani e Gatti sono le alternative. L'ex Frosinone ha convinto Allegri, resterà in rosa e lotterà per cambiare le gerarchie. A loro si aggiungono Danilo e Alex Sandro, opzioni anche in caso di difesa a tre come 'braccetti'".