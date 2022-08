A che punto è la trattativa per? Per il momento, lasembra vivere una fase di stallo, in attesa che il calciatore olandese e il suo entourage trovino una quadra con il Barcellona per la risoluzione del contratto. Se ciò dovesse avvenire, la Juve sfrutterebbe la posizione in pole per affondare il colpo e portare Depay a Torino.