La Juventus ha messo nel mirino un altro giustiziere di Champions League, dopo aver portato a Torino Cristiano Ronaldo e De Ligt. Il giocatore in questione è Memphis Depay, che a fine stagione lascerà il Lione essendo in scadenza di contratto e voglioso di tuffarsi in una nuova avventura. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Fabio Paratici continua a tenere monitorato il futuro dell’attaccante olandese, ambito da altri top club come il Barcellona. Depay, infatti, sarebbe in cima alla lista della dirigenza bianconera, ghiotta occasione a parametro zero.