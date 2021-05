100 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno Rimane questo l'obiettivo economico e di mercato in casa Juventus, per la sostenibilità dei bilanci. Uno dei calciatori indicati come possibili partenti sarebbe il centrale turco Merih Demiral. Intorno al suo nome si sono già fatte diverse ipotesi, la più forte è quella che lo vorrebbe accasato dalla prossima stagione all'Everton di Ancelotti. Secondo quanto detto da Fabrizio Romano nel suo podcast, però, il calciatore, in questo momento, non sarebbe un obiettivo del club inglese.