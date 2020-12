Il ds del Rennes ha apertamente annunciato la volontà di voler rinnovare il contratto di Eduardo Camavinga, in scadenza nel 2022. Ecco le sue parole a Ouest-France: “Lavoriamo sempre al rinnovo, non perché ci sia un cambio d’agente o altro. Abbiamo sempre l’idea di continuare con Eduardo e trovare una soluzione”. Naturale voler tenersi stretto un vero e proprio crack, altrettanto la super concorrenza presente. Juventus e Real Madrid tra i tanti club in fila per il classe 2002 già nel giro della nazionale di Deschamps, e l’ipotesi rinnovo potrebbe essere una mossa per rafforzare il valore del giocatore in sede di mercato.