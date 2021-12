Federico Pastorello, intervenuto a margine dei Globe Soccer Awards, ha parlato della situazione del suo assistito, Federico Bernardeschi, e della situazione con la Juventus: "Sta vivendo un momento positivo. Ci sono colloqui avviati, non siamo contrari a un rinnovo: fa parte del mio lavoro valutare eventuali alternative, se ci saranno, per poi far decidere lui. Però non è nella sua testa in questo momento".