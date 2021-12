Al centro della linea mediana della Juventus nelle ultime due partite, ma al di fuori del progetto sportivo. Arthur, con l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, si è ritrovato ai margini e ora cerca una via d'uscita. Come racconta Nicola Balice su ilBianconero ( QUI ): "Titolare nelle ultime due partite dopo essere stato messo ai margini da Allegri, ma vuole andare via e Pastorello è chiamato a trovargli una squadra. Ingaggio e peso a bilancio complicano il tutto, dopo il Siviglia chiama anche l'Arsenal.".