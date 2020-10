La Juventus ha coronato il suo mercato all’ultimo giorno con il colpo Chiesa, ma nelle ultime ore è tornato a parlare con il Lione, a cui ha girato in prestito per una stagione Mattia De Sciglio. Come abbiamo raccontato, nelle chiacchierate di mercato non si è affrontato il discorso Houssem Aouar, anche se la Juve ha voluto sondarne la fattibilità Il talento francese non si è mosso dall’OL, neanche l’Arsenal, altra pretendente illustre, non è riuscita a soddisfare la richiesta del vulcanico presidente Aulas, pari a 50 milioni di euro. Ma come riporta RMC, entrambi i club continuano a monitorare la situazione, per programmare un assalto concreto nel prossimo mercato.