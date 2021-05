Miralem Pjanic non ha vissuto la stagione che si aspettava con la maglia del Barcellona. Poche partite da titolare, tanti problemi e la voglia di tornare in Italia. La Juventus ci sta pensando, ma il bosniaco potrebbe tornare solo in prestito, vista la valutazione di 60 milioni di euro con cui, un anno fa, l'ex Roma si trasferì in Spagna. Un affare comunque complesso.