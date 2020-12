1









Quella di Isco è una di quelle telenovele eterne, per cui un giocatore viene accostato addirittura per anni a uno stesso club, senza mai trasferirvisi per davvero. È il caso ad esempio di Isco, perenne obiettivo o quantomeno suggestione di mercato della Juventus. Il talento del Real Madrid, che nel frattempo è arrivato all'età di 28 anni, è uno dei sogni proibiti bianconeri: in effetti, il suo talento farebbe molto comodo a un centrocampo sempre in cerca di pura qualità. Ma l'ultimo rumor di mercato, paventato da fichajes.net, vuole Isco nel mirino dell'Arsenal, squadra in grossa difficoltà in Premier League.