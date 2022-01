Per gli esperti di Sisal Matchpoint il favorito numero uno per il reparto avanzato della Juventus, relativamente al mercato in entrata, è Mauro Icardi. Il suo arrivo a Torino è quotato a 2,50. Oltre all'argentino, per i bookies ha buone chance anche l'iraniano dello Zenit, Sardar Azmoun, proposto a 3.



Leggermente più indietro il centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca, offerto a 3,25. Tra i tanti nomi al vaglio della dirigenza anche Luis Muriel e Pierre-Emerick Aubameyang: l'arrivo di entrambi vale 7,50 volte la posta.